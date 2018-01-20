إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في بريدة

المواطن - بريدة

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة إصابةً جديدةً لمرض إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية في بريدة.

وأشارت الوزارة، في إيجازها اليومي، إلى أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية المرض بلغت 3602 عينة، من كافة مناطق المملكة، جاءت نتائج الحالات الايجابية منها 108.

وأضافت أن عدد البلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 8 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 36 استفساراً، ووصل إجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 1870، مشيرة إلى استمرار الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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