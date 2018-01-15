إطلاق خدمة مواقف السيارات لفترات طويلة بمطار الملك خالد

المواطن - الرياض

أطلقت شركة مطارات الرياض خدمة مواقف السيارات للفترات الطويلة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لخدمة المسافرين المغادرين لفترات طويلة.

وتم تخصيص مواقف سيارات صالة السفر رقم 3 للراغبين في الحصول على هذه الخدمة وفق أسعار رمزية تصل قيمتها للساعات بعد اليوم الثاني ريالا واحدا للساعة، و يمكن الاستدلال إليها عبر اللوحات الإرشادية الموصلة إلى موقع ساحة الوقوف المخصصة.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بمطارات الرياض سامي الحسيني؛ أن هذه الخدمة تأتي في إطار خطط الشركة نحو تطوير الخدمات التي من شأنها التيسير على المسافرين، وتعزيز تجربتهم بتقديم خدمات مميزة لهم، والحفاظ على أوقاتهم، إضافة إلى مضاعفة انسيابية حركة التنقل حول صالات المطار.

وعن آلية الاستفادة من هذه الخدمة، أوضح “الحسيني”؛ أنه يمكن لجميع المسافرين الاستفادة منها عند استلام تذكرة الدخول عبر شباك بوابة ساحة المواقف كما هو معتاد في السابق، حيث يمكن للمسافر أيضاً التنقل بين صالات السفر عبر خدمة باصات النقل الترددي للوصول إلى صالة 5 التي تتحرك كل 10 دقائق بين الصالات.

يُذكر أن شركة مطارات الرياض شرعت خلال العام 2017 بإطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي استهدفت من خلالها المسافرين عبر مطار العاصمة، مثل برنامج مزايا وخدمة توصلك، واسألني، وخدمة صف السيارات إضافة إلى خدمات أخرى من المزمع إطلاقها قريبا.







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