إنفوجرافيك “المواطن”.. أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2018

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أسعار البنزين الجديدة في السعودية مع حلول عام 2018.

وتقدم “المواطن” في إنفوجرافيك أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2018، حيث ستكون وفقًا لما يلي:

وتراقب الجهات الرقابية بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.

وبعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2018، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.

واتخذت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة بعد ارتفاع البنزين بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية، تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحملات التفتيشية والجولات الرقابية ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فورًا.

ومع إعلام أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2018، تعمل وزارة التجارة والاستثمار مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة 2030، وتخفيف الآثار المحتملة جراء الإصلاحات الاقتصادية.

ودعت عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري).







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