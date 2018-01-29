احتجاز 10 حالات بالمصاعد بعد انقطاع الكهرباء بأحياء جدة الشمالية

المواطن - وليد الفهمي - جدة

باشرت الجهاتُ المعنية مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن أهالي محافظة جدة بالأحياء الشمالية.

وفي التفاصيل انقطعت الكهرباء عن المشتركين بالأحياء الشمالية بعدما تعرَّضت محطة تغذية الكهرباء شمال محافظة جدة لخلل فني؛ ما تسبب في احتجاز (١٠) حالات داخل المصاعد بالمباني، حسبما أكد مركز العمليات الأمنية 911 .

وكشف المركز، عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن الخلل الفني بمحطة تغذية كهرباء شمال جدة تسبب أيضاً في انقطاع الكهرباء عن عدة مواقع وأحياء سكنية، وأن الجهات المختصة تباشر الموضوع، وبيَّن أن الحادث لم يسفر عن إصابات.







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