ارتفاع الوعي في المملكة يضرب فوركس والإعلانات المضللة

المواطن- عبدالرحمن دياب

شدد متحدث وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، على أن ارتفاع الوعي يساعد في الحد من الإعلانات المضللة للأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل “فوركس” وغيرها.

ولفت الحسين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنه يمكن الاطلاع على قوائم الجهات المرخص لها نظامًا من خلال موقع مؤسسة النقد هنا وموقع هيئة السوق المالية هنا.

ونشر الحسين صورًا تبين تحذيرات التجارة، ومنها أن هناك جهات غير مرخصة تسوق لمنتجات استثمارية مشبوهة وعالية المخاطر ودون حماية نظامية، ويجب التأكد من الجهة التي يتم التعامل معها، وذلك بأن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة والموافقات النظامية من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.







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