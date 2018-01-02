الأربعاء موعد إيداع الدفعة الثانية من حساب المواطن

المواطن - الرياض

يترقب ملايين المستفيدين من حساب المواطن، يوم 10 يناير بفارغ الصبر وهو موعد إيداع الدفعة الثانية من الدعم في الحسابات.

ويأتي موعد إيداع الدفعة الثانية من دعم حساب المواطن بعد 7 أيام وسيكون يوم الأربعاء بعد المقبل.

وسبب ترقب موعد إيداع الدفعة الثانية من حساب المواطن هذه المرة بسبب الأحداث الاستثنائية التي وقعت خلال هذه الأيام، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار البنزين، بالإضافة إلى حدث سياسي وهو اختراق هاكر قطري لحساب المواطن على “تويتر” قبل أن يتم استعادته.

وأكد حساب المواطن أمس أن قيمة الدعم التي يقدمها البرنامج للمستحقين من الدعم تتم مراجعتها دوريًّا.

ولفت حساب المواطن إلى أن الهدف من مراجعة قيمة الدعم هو مواكبة أي تأثير إضافي ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية.







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