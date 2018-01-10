الإعلان عن قائمة أغنى أثرياء العالم.. 12 ملياراً تفصل المتصدر عن الوصيف

المواطن - متابعة

أعلنت بلومبيرغ عن قائمة أغنى أثرياء العالم والتي تَصدَّرها كما كان متوقعاً كل من جيف بيزوس وبيل غيتس.

وقالت بلومبيرغ: إن جيف بيزوس، مؤسِّس شركة “أمازون” ومديرها التنفيذي، تصدر قائمة أغنى أثرياء العالم بفارق 12 ملياراً عن أقرب منافسيه.

وذكرت بلومبيرغ أن ثروة بيزوس، بلغت بحلول أوائل عام 2018، 105.1 مليارات دولار، بالإضافة إلى امتلاكه وكالة الفضاء الخاصة “BLUE ORIGIN” ودائرة النشر “THE WASHINGTON POST”.

وحل بعد بيزوس، ثانياً، مؤسِّس مايكروسوفت، بيل غيتس بثروة بلغت 93.3 مليار دولار، وثالثاً، المستثمر وارن بافيت، 87.2 مليار دولار، ومؤسس الفيسبوك، مارك زوكربيرغ، حل رابعاً بثروة بلغت 77.5 مليار دولار، وخامسا، الرئيس السابق لـ”INDITEX ” أمانسيو أورتيغا، بثروة تبلغ 76 مليار دولار.

وبلغت قيمة السهم الواحد لـ AMAZON.COM بتاريخ 9 يناير 2018، 1246 دولاراً، الأمر الذي يعتبر ارتفاعاً تاريخياً للمنصة الإلكترونية. ويمتلك بيزوس منها حوالي 79 مليون سهم.

وأصبح جيف بيزوس على قائمة أغنى أثرياء العالم لأول مرة في يوليو 2017، إذ قدرت مجلة فوربس ثروته في ذلك الوقت بـ 90.6 مليار دولار.

وتشير وكالة “نوفوستي” إلى أن ثروة بيزوس، هكذا، زادت خلال نصف عام بنحو 15 مليار دولار.







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