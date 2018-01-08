الاحتياطي الصيني إلى أعلى مستوى

المواطن - متابعة

كشفت بيانات البنك المركزي الصيني، أمس الأحد، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت إلى أعلى مستوى فيما يزيد على عام في ديسمبر، متجاوزة توقعات الخبراء إذ حالت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج.

وصعد الاحتياطي للشهر الـ11 على التوالي وزاد 20.2 مليار في ديسمبر إلى 3.14 تريليون، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016 والزيادة الشهرية هي الأكبر منذ يوليو.

وتوقع المحللون أن ترتفع الاحتياطيات ستة مليارات إلى 3.125 تريليون دولار، بحسب استطلاع لوكالة رويترز.

وبالنسبة للعام بأكمله، فقد زادت الاحتياطيات 129.5 مليار من 3.011 تريليون في نهاية 2016 لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014.

وزادت قيمة احتياطيات الذهب إلى 76.47 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 75.833 مليار في نهاية نوفمبر، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).







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