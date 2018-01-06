الثقة والفخر والاعتزاز عنوان مشاعر الشعب في #كلنا_سلمان_كلنا_محمد عقب الأوامر الملكية

المواطن ـ رقية الأحمد:

“شكرًا حكومتنا وقادتنا، نثق دائماً وأبداً أن كل ما تقررونه في مصلحة الشعب والوطن حفظكم الله ورعاكم”، هذه العبارة كانت هي العنوان الأول في وسم “كلنا سلمان كلنا محمد”، عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، فجر السبت 6 كانون الثاني/يناير الجاري، عقب صدور الأوامر الملكية، التي أثلجت صدور المواطنين.

واستهلَّ المغرّدون، الذين ترصد “المواطن” ردود فعلهم، يومهم، بالحمد لله أولاً وأخيراً، ثم الشكر لخادم الحرمين ، على الأوامر الملكية ، سائلين المولى عزَّ وجل أن “يحفظ أمننا وإيماننا ويكفينا شر الحساد وطمع التُجار”.

واتّفق المواطنون على أنَّ “القيادة السعودية أثبتت أنّها قريبة من المواطن، إذ قالها مليكنا أبو فهد (حق المواطن أهم من حقي)”، لافتين إلى أنَّه ” لم يمض يوم واحد من تلمّس حاجات ومطالبات شعبه، حتى يُفرح َشعبه بهذه الحزمة من الأوامر الخيرة والمباركة على هذا الوطن وشعبه”.

وأكد المواطنون فخرهم بولاة الأمر، قائلين: “الله يطول بعمركم ويحفظكم يا رب والله إننا نفاخر بكم أمام العالم بأجمعه”، مشيرين إلى أنَّ “الدولة لم تقصر مع الشعب، فهناك حساب المواطن، الذي يعادل الزيادات في أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، وزادت عليه بدل الغلاء، ورفع مكافآت الطلاب بـ 10%، كما تحملت الضريبة عن المواطنين مرتادي المدارس الأهلية، والمراكز الصحية الخاصة”، مشدّدين على أنَّ “هذا ملكنا من يباهينا بملك”.

وأجمع النشطاء على أنَّ “السعودية لديها قيادة مخلصة لشعبٍ وفي”، موضّحين أنَّه “رغم الظروف والتحديات، يبقى الشعب الوفي أولوية لدى ولاة الأمر، أوامر تتلوها أوامر بالتتبع والتشاور؛ فليفرح أبناء الوطن بهذا الاهتمام وليخسأ العدو الحاقد والمحرض العاهر والناقد الفاسد”.

ولفت المواطنون إلى أنَّ “الأوامر الملكية، لم تغفل عن المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي والطلاب، وهم الفئات الأكثر احتياجًا، بيض الله وجهك يا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدك، والله ينصركم ويعزكم ويجازيكم خيرًا”.

وكتب الشعراء:

سلمان ويفز الفخر

حزم وحضور

ومحمد بصوت الوطن والأماني

العهد واحد

والمدى نور في نور

بالصف الأول ما نجي صف ثاني

وأضافوا:

حكامنا منا وفينا وللسفينة خير ربان

جنبوها العواصف بحكمة وعون من الرحمن

تشوف التآخي و المودة بينهم

كا البنيان متماسك ما تهزه رياح ولا طوفان

منهم تعلمنا التأدب والتواضع بين الأخوان

نهج حكام تعلت بقوة في كل ميدان.







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