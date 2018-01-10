الحقيل: دعم خادم الحرمين استمرار لحرص القيادة على توفير السكن المناسب للمواطنين

المواطن - الرياض

رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –يحفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء) على قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد أن القيادة الرشيدة تولي جميع فئات المجتمع اهتماماً كبيراً في كافة المجالات، خصوصاً الإسكان الذي تتابعه بشكل مستمر، بهدف تمكين الأسر السعودية من المستحقين للدعم السكني من الحصول على المسكن المناسب، من خلال عدد من البرامج والحلول التي تناسب جميع المواطنين، وتلبي احتياجهم، كما أنها تهتم وبشكل خاص بالفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحديداً مستفيدي الضمان الاجتماعي والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

وقال وزير الإسكان: “إن الآلية التي تم إقرارها من مجلس الوزراء تشمل الأسر التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمستحقة للدعم السكني، وسيتم تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق بين كل من وزارات الإسكان والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن استهداف توفير الحلول السكنية الملائمة لكافة شرائح المستحقين للدعم السكني”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :