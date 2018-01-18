الحكومة اليمنية: وديعة المليارين تؤكد مواقف الملك النبيلة

المواطن - واس

ثمن مجلس الوزراء اليمني عالياً التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المَركزي اليمني، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي.

وأكد المجلس في اجتماع له الليلة الماضية في عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر أن الوديعة ستنعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية لليمنيين.

وقال، المجلس وفق مابثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن هذه الوديعة الكريمة وما سبقها، من استمرار المملكة العربية السعودية في دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، يجسد المواقف النبيلة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين ووقوفه المستمر إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف ومواقفه العربية الأصيلة.

من جهة ثانية أقر المجلس تطبيق آليات لتأمين الاستقرار الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الميليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها للخزينة العامة للدولة والإحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدرة بأكثر من خمسة مليارات دولار.

وأكد المجلس ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجار ورجال الأعمال والبنوك ومراكز الصرافة واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من الممارسة اللامسؤولة للمتلاعبين بالعملة المحلية.







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