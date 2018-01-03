المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن الحكومة تدرس تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطن عند شراء منزل لأول مرة.

وأضاف في حواره على القناة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، أن الأقساط التي يدفعها المواطن لن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وفي وقت سابق، تمكنت الهيئة العامة للزكاة والدخل من ضبط العديد من المخالفات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتتمثل المخالفات في عدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة، وهي خاضعة للتسجيل وفرض بعض المنشآت لضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلكين بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والذي من خلاله يستطيعون رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

وطالبت الهيئة المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو صفر بالمائة (في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة)، عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.







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