الدوري السعودي سيُقدم هذه الهدية إلى متعب .. ما هي؟

المواطن - محمد سمعه

انتقل النجم المصري عماد متعب إلى صفوف نادي التعاون قادماً من الأهلي المصري على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأمل متعب في اللعب والتألق بصورة أساسية مع نادي التعاون؛ وذلك من أجل المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وجاء السبب الرئيسي وراء رحيل عماد متعب إلى الدوري السعودي هو عدم اللعب بشكل أساسي مع الأهلي المصري خلال المواسم الأخيرة.

يريد متعب أن يكون الدوري السعودي سبباً جيداً له للتألق والذهاب مع المنتخب المصري للمشاركة في المونديال صيف العام الحالي.







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