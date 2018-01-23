الذهب يستقر والدولار يتذبذب قرب أدنى مستوياته في 3 سنوات

المواطن- متابعة

شهدت أسعار الذهب، أمس الاثنين، حالة من الاستقرار، قابلها تذبذب للدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي على خطة إنفاق مؤقت حتى 8 فبراير لإنهاء توقف أعمال الحكومة.

وقلص الدولار خسائره مقابل سلة من عملات وارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات ما بعد الظهر بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.15% إلى 1333.39 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وهبط المعدن الأصفر 0.5% الأسبوع الماضي، مسجلًا أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع بعدما صعد لأعلى مستوياته في أربعة أشهر يوم الاثنين الماضي.







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