السالمونيلا تعلق استيراد لبن الأطفال الفرنسي وتحذير من مزيلات العرق

المواطن - واس

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من شركة (Lactalis Nutrition Sante) بمصنع (Caron) في فرنسا، إلى حين تقديم الشركة خطة تصحيحية لمصدر تلوث أغذية أطفال التي تنتجها ببكتيريا “السالمونيلا أقونا”.

ويأتي هذا الإجراء إلحاقاً للتحذير الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 24/ 3/ 1439هـ بشأن احتمال تلوث أغذية أطفال تنتجها الشركة ببكتيريا “السالمونيلا أقونا”،التي قد تشكل ضرراً على صحة الأطفال.

وكانت الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات بشأن هذه الأغذية، منها حصر الكميات التي دخلت المملكة من التشغيلات المتأثرة وحجزها لدى موزعي منتجات الشركة، وسحب الكميات المعروضة من التشغيلات المتأثرة من المنتجات، من الأسواق المحلية بأسرع وقت بالتنسيق مع موزعي تلك المنتجات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدم فسح عدد من التشغيلات المتأثرة من تلك المنتجات في المنافذ الحدودية.

كما حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لإزالة العرق لاحتوائهما على نسبة عالية من المواد التي يمكن أن تسبب الحساسية، دون أن يتم ذكرها في المكوّنات.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها جمعت وحللت عينات من منتجات مزيلات العرق المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من المواد التي تسبب الحساسية بتراكيز تزيد 0.001%، دون أن يتم ذكرها في المكوّنات على الملصق التعريفي للمنتجين، ما يُعد مخالفاً لاشتراطات الملصق التعريفي في المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل رقم GSO 1943، مشيرة إلى احتمالية أن تسبب هذه المواد حساسية للجلد والعين عند بعض المستهلكين الذين يعانون من حساسية.

ويحمل المنتج الأول اسم “جي كازنوفا بلو” (j.casanova bluedeodorant natural protection for men)، وهو مصنّع في السعودية ورقم تشغيلته (B00417254) وتاريخ صلاحيته 09/ 2020م.

أما المنتج الثاني فهو “بروفيسي معطِّر للجسم ومزيل للرائحة”(prophecy perfume body deodorant musk)، مصنّع في السعودية ورقم تشغيلته (B00515351) وتاريخ صلاحيته 12/ 2018م.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين الذين يعانون من حساسية، بعدم استخدام هذين المنتجين، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :