السجن 5 سنوات عقوبة المساس بالقيم الدينية عبر الإنترنت

المواطن - الرياض

شددت النيابة العامة، على أن السجن 5 سنوات هو عقوبة المساس بالقيم الدينية عبر شبكة الإنترنت.

وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن “إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعدّ جريمة معلوماتية، والعقوبة في مثل تلك الجريمة تصل إلى لسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة 3 ملايين ريال”.

ولفتت إلى أن هذا طبقًا للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وفي وقت سابق حذَّرت النيابة العامة، من أن تضمين المحررات أختامًا مُقلدة يعتبر جريمةَ تزوير.

وأكدت النيابة العامة أن تضمين أيّ محرر خاتم، أو توقيع، أو بصمة، أو علامة، أو طابع، لا أصل له، أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه، يُعَدّ جريمة تزوير.







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