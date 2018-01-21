السياحة الداخلية تتفوق.. كيف استغلت النساء إجازة الربيع؟

المواطن - أمل الغامدي - الباحة

أنهى الطلاب والأهالي إجازة الربيع، وهي الفترة الفاصلة بين الترم الأول والثاني، ليستمتع بها كل حسب ما يحب ويهوى، سواء داخل المملكة أو خارجها، حيث اختلفت الآراء، ولكن احتلت السياحة الداخلية وقراءة الكتب والتواجد مع الأهل والأقارب صدارة الفعاليات الخاصة بالطلاب والأهالي.

واستطلعت “المواطن” آراء سيدات وفتيات حول الإجازة، حيث قالت نورة المعطاني: إن الإجازة هي استقطاع مستحق للنفس بعد عناء وضغوطات العمل، ومن خلالها يلتفت الإنسان إلى بعض الأمور المؤجلة التي تحتاج إلى صفاء ذهن لاتخاذ القرارات المناسبة على وجه التقدير.

ولفتت إلى أنه رغم قصر هذه الإجازة فقد كان هناك إعداد خطة لعمل مشروع خاص، كما استمتعت بالإجازة في الداخل وفي محيط العائلة.

الوجهة مكة المكرمة:

أما ريم سعدي فأوضحت أنها قضت إجازتها في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، والمرور على فعاليات كثيرة لمهرجان الربيع وليالي الحجاز وبازارت مختلفة.

إجازة في مزرعة العائلة:

وبالنسبة إلى فاطمة الدوسري فأوضحت أنها قضت الإجازة مع العائلة في حريملاء وديراب، كما قرأت بعض الكتب وشاهدت بعض الأفلام في جو عائلي ريفي بعيدًا عن المدينة والتزاماتها.

ابتعاد عن برامج السوشال ميديا:

وروت بشاير الزهراني أن إجازتها كانت داخل المملكة بجدة وينبع، ‏حيث حققت وقتًا كافيًا في الابتعاد عن السوشال ميديا واستغلال الإجازة في قضاء الوقت مع أسرتها والأقارب.

زراعة وتغيير المنزل:

ولكن بالنسبة إلى آمنة الغامدي فحاولت أن تلتحق بدورات أو ورش في منطقة الباحة ولكن لم تجد أي مكان، فقضت الإجازة في المنزل وزرعت عِدة شجيرات من ريحان وورد ونعناع، مشيرة إلى أنها استغلت الإجازة أيضًا في ترتيب عِدة غرف في المنزل وطلاء الأثاث.

خطط لزيارة مصر أو دبي ولكن كانت داخلية:

نادين كان لها وجهة أخرى، حيث قالت: إنها قررت السفر خارج المملكة إلى دولة مصر أو دبي في حدود ميزانية معينة، ولكن كانت المفاجأة أن الأسعار غالية جدًّا وتفوق الميزانية المحددة.

ولفتت إلى أنها استطاعت تحقيق أشياء كثيرة في الإجازة بعيدًا عن الجامعة وضغوطاتها، فجعلت تركيزها في القراءة والتثقيف.

كما كان هناك برامج وفعاليات ومهرجانات كثيرة جدًّا، وهي فرصة لمن كان لديه وقت فراغ أن يستفيد منها.







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