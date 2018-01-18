الشباب يعلن عن صفقته الجديدة رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

كشف الحساب الرسمي لنادي الشباب على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الصفقة الجديدة التي أبرمها مجلس إدارة الليث؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الليث عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، منذ قليل: “اتفقت إدارة نادي الشباب مع اللاعب التشيلي سبيستيان أوبيلا لتمثيل الفريق لمدة موسم ونصف، على أن يكون التوقيع الرسمي بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي”.

وكان نادي الشباب قد نجح قبل بضعة أيام في إنهاء إجراءات التعاقد مع نجم هجوم المنتخب الليبي ونادي أهلي طرابلس، مؤيد اللافي، لمدة ثلاث سنوات، وسيصل اللاعب فجر اليوم، وسيخوض مران الليث، مساء الجمعة.







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