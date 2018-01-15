الصندوق العقاري.. محكمة أبها الإدارية تُصدر حكماً لصالح 30 متضرراً

المواطن__سعيد مشهور

ضمن سلسلة الأحكام القضائية الابتدائية المتوالية، أصدرت الدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية اليوم الحكمَ الحادي عشر ضد الصندوق العقاري لصالح 30 متضرراً.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر هذا اليوم هو حكم ابتدائي، يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم هو الحكم الحادي عشر من سلسلة الأحكام التي صدرت ضد الصندوق العقاري، حيث سبقته عشرة أحكام.

وبالعودة إلى بداية الأحكام فلقد صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439 لعدد 40 مستفيداً والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر والحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع الآخر الحالي لعدد 70 مواطناً والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية لعدد 70 مواطناً.

والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الآخر.

وفي تاريخ 21 ربيع الآخر الحالي صدر حكمان -ثامن وتاسع- في محكمة الدمام الإدارية ومحكمة المدينة المنورة الإدارية لعدد 130 متضرراً.

أما الحكم العاشر فقد صدر في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 24 / 4 / 1439

وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الحكم الأول بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستندا على قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435.

وذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من “العقاري والإسكان” بمخالفتهما قراراً صريحاً وصادراً من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين.

ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة.







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