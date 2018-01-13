الصياهد تَشْرَعُ فضاءاتها في متنزّه تعاليل البريّ لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

شَرَعَتْ صياهد الدهناء فضاءاتها منذ مطلع يناير الجاري، لهواة التراث والإبل من زوّار وسيّاح، من خلال منصات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موسمه الثاني.

وأوضح مدير عام القرية والفعاليات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سطام فهد الثابت، أن من الإضافات التي وضعتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هذا العام تجهيزَ مساحات للتخييم في متنزَّه تعاليل بمحاذاة مخيم الترفيه، وهي مُتاحة للزوّار من الشباب والعائلات في عطلة نهاية الأسبوع، وإجازة منتصف العام، بمساحاتٍ مختلفةٍ مجهزةٍ بأحدث الاحتياجات.

وبيَّن الثابت أن المهرجان أعَدَّ في دورته الثانية حزمة من البرامج المتنوعة، التي تلبي حاجة الزوار والمهتمين ورغباتهم الترفيهية والإثرائية، منها خيمة فنون الرمال، وأولمبياد التاريخ السعودي، وأنواع الإبل ونوادرها، والرسم الزخرفي للإبل، والقبة البانورامية، وخيمة العرضة السعودية.







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