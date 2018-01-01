العام الجديد يشهد 5 إصلاحات اقتصادية .. القيمة المضافة أبرزها

المواطن - سعد البحيري

يشهد العام الجديد 2018 في المملكة العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتعديل مسار الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.

ضريبة القيمة المضافة

مع الساعات الأولى من العام الجديد بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العديد من الخدمات والسلع في المملكة بعد أن أكلمت 90 ألف منشأة استعداداتها للتطبيق.

التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018 (14 ربيع الثاني ١٤٣٩). تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبَل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية إلى جانب شركائها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 5%، وتعتبر من أدنى النسب في العالم.

حساب المواطن

بالرغم من أن حساب المواطن بدأ الصرف للمستحقين في عام 2017 إلا أن العام الجديد سيشهد إيداع الدفعات الـ12 التالية والتي تم جدولتها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ومن المقرر أن يشهد الشهر الأول من العام الجديد إيداع الدفعة الثانية من الدعم المخصص في برنامج حساب المواطن وسيشمل من أتم التسجيل وأنهى الإجراءات قبل يوم 16 ديسمبر الماضي.

وأودع حساب المواطن الدفعة الأولى في 21 ديسمبر الماضي وبلغت 2 مليار ريال استفاد منها 10.7 مليون مواطن بنسبة 82% من المسجلين في البرنامج.

تعريفة الكهرباء الجديدة

كما يشهد العام الجديد بدء تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة والتي أعلنت مؤخراً.

حيث أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن العام الجديد سوف يشهد تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، من خلال تعديل التعريفة الكهربائية، بدءًا من 1 يناير 2018م.

وتضمنت التعريفة الجديدة للكهرباء رفع أسعار الاستهلاك حسب الشريحة وطبيعة الاستخدام.

وطبقًا لتعريفة الكهرباء الجديدة فقد تم تقسيم الاستهلاك السكني إلى شريحتين الأولى أقل من 6000 كيلوات/ شهر ويتم احتساب سعر الكيلووات بـ18 ريالاً والأخرى فوق الـ 6000 كيلووات وتحسب بـ30 ريالاً للكيلو.

وفي فئة الاستهلاك التجاري تم تحديد الشريحة الأولى بسعر 20 ريالًا للكيلووات في حين كان سعر الشريحة الثانية 30 ريالاً /كيلووات.

تطبيق رسوم العمالة الوافدة

ومن المقرر أن يشهد العام الجديد البدء في تطبيق رسوم العمالة الوافدة على المقيمين الأجانب في المملكة.

وستطبق رسوم العمالة الوافدة على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام الجديد 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنويًّا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد، وفقًا لصحيفة الرياض.

فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا وبمجموع 3600 ريال سنويًّا، ويتضاعف المبلغ سنويًّا حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.

وأعفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق 8 فئات من رسوم العمالة الوافدة.

وتضمنت الحالات المعفاة من رسوم العمالة الوافدة التي حددتها الوزارة: زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد: المنشآت الصغيرة جدًّا، والتي تتراوح عمالتها بين “1- 5” عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية.

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كذلك أنه لن يتم إبعاد حاملي 4 جنسيات، وسيتم إعفاؤهم من رسوم العمالة الوافدة.

فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب

كما شهد العام الجديد تطبيق قرار فتح السوق الموازية أمام المستثمرين الأجانب.

حيث تفتح اليوم “نمو” أبوابها أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين بعد أن حدد السوق المالية السعودية في وقت سابق الأول من يناير 2018 موعدًا للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ووفق قيود محددة.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع مؤشر السوق الموازية وتحسن مُناخ الاستثمار وتطوير الأنظمة الذي سيكون عاملاً رئيسيًا في جذب المستثمرين الأجانب غير المقيمين والمزيد من السيولة.







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