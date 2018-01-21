العقيد المالكي: الحوثيون كثفوا إطلاق الصواريخ بسبب تراجعهم على الأرض

المواطن- الرياض

شدد المتحدث الرسمي باسم تحالف إعادة الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، مساء أمس السبت، على أن إطلاق الصاروخ الباليستي على نجران، والذي اعترضته ودمرته الدفاعات السعودية، كان متعمدًا.

وأوضح المالكي، خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن الحوثيين كثفوا إطلاق الصواريخ بسبب تراجعهم على الأرض، منوهًا إلى أن الميليشيات تحاول إفشال خطة الإغاثة المخصصة للشعب اليمني، ويقومون بعرقلة إدخال المساعدات لابتزاز المجتمع الدولي.

وأعلن المالكي في وقت سابق السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران باتجاه مدينة نجران، موضحًا أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة.

وأكد أن الميليشيات أطلقت الصاروخ من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.







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