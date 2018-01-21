العقيد المالكي: طهران تتحكم بميليشيا الحوثي لأنهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف إعادة الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي لها علاقة مصالح بإيران وهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم وطهران تتحكم بهم.

وأوضح المالكي أن الميليشيات الحوثية حاولت مرارًا استهداف الملاحة الدولية، وأنها تحاول فرض واقع على الأرض وتسعى لتهميش القبائل، لافتًا إلى أن بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ظهر الوجه الحقيقي الإجرامي للميليشيات المتمثل خصوصًا في القتل خارج إطار القانون.

وتابع المالكي أن وقوع الأسلحة الفتاكة مثل الصواريخ الباليستية في يد الميليشيات الحوثية تهديد لدول المنطقة والعالم.







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