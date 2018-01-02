العمل توجّه رسالة لمستفيدي حساب المواطن بعد الاختراق

المواطن ـ رقية الأحمد

طمأن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيال، في رسالة لكل المواطنين الذي تقدموا ببياناتهم للحصول على دعم حساب المواطن، بعد عملية اختراق حساب البرنامج على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة.

وأكّد أبا الخيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يا هلا”، مساء الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير 2018، أنَّ “بيانات المستحقين في حساب المواطن توجد على قواعد بيانات محمية بأعلى نظم الحماية، ومن المستحيل الوصول إليها من قبل أي هاكر”، مشيرًا إلى أنَّ “حسابي تويتر الخاصين بالبرنامج، واللذين تم اختراقهما لا يوجد عليهما أي بيانات خاصة بالعملاء”.

وفي شأن عملية الاختراق، أوضح أبا الخيل أنّه “تمت استعادة الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن بعد ساعات قليلة من عملية الاختراق”، مبيّنًا أنّه “تمت مخاطبة الشركة الأم لتويتر على الفور، وكانت هناك استجابة سريعة منها، ما ساعد على استعادة الحساب”، ومشيرًا إلى أنَّه “تمت على الفور مخاطبة وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في مثل هذه المواقف”.

وبيّن أبا الخيل أنَّ “عملتي الاختراق المتتاليتين، للحساب الرسمي للبرنامج وحساب خدمة العملاء التابع له، مرتبطتان، وتقف خلفهما على الأرجح جهة واحدة”، مؤكدًا أنَّ “موقع حساب المواطن على الشبكة العنكبوتية مؤمن بأعلى درجات الحماية الممكنة”.







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