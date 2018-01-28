العمل والمدن الصناعية تبدآن الجولات التفتيشية على المنشآت في المدن الصناعية

المواطن - واس

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، اليوم, الجولات التفتيشية المشتركة على منشآت القطاع الخاص داخل المدن الصناعية، التي ستركز على عمل المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، وكذلك السلامة والصحة المهنية في الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

ومن المقرر أن تُنفَّذ جولات مماثلة في المدن الصناعية الأخرى في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، قد وقعتا الشهر الماضي اتفاقية للإسهام في تطوير بيئة العمل لتكون آمنة وسليمة وصحية، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لبرنامج التحول الوطني.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في المنشآت، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.

وأفاد أن الجولات التفتيشية المشتركة مع (مدن) تهدف إلى التأكد من امتثال الشركات العاملة في المدن الصناعية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة مناسبة لعمل المرأة، وتعزيز ثقافة الوقاية ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ولفت أباالخيل إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، التي نصت على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى (25 ألف) ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل إلى التواصل عبر هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911)، لتوجيه الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.







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