الغذاء والدواء تتوعد عطارة روجت لمنتج شاي

الغذاء والدواء تتوعد عطارة روجت لمنتج شاي

2018/01/17
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

تفاعلت هيئة الغذاء والدواء مع بلاغ أحد المغردين حول إعلان لمنتج شاي.

وقال معرف مدعي الشاي في الإعلان: “إنه مرخص بالمملكة وله تصريح ببيعه ومستخرج من الطبيعة ولا يوجد بها أية إضافات صناعية ومعروف بنتائجه الجيدة.

وردت هيئة الغذاء والدواء بقولها: إن الإعلان مخالف والادعاءات غير صحيحة، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة أ.د. هشام الجضعي دعا جميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي إعلان لدواء أو مكمل غذائي يحمل ادعاءات طبية؛ ليتم التحقق من مدى صحتها.


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