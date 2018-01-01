الغذاء والدواء: ضريبة القيمة المضافة 0% على هذه المنتجات

المواطن - الرياض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة فرض ضريبة قيمة مضافة على الأدوية البشرية والفيتامينات المسعّرة والأجهزة والمنتجات الطبية المسجلة لدى الهيئة.

ونشرت الغذاء والدواء قائمة الأدوية والمعدّات الطبية المؤهلة الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، التي تشمل الأدوية والعلاجات، والمعدّات والأجهزة الخاصّة بذوي الحاجات الخاصّة، في حين ستخضع التوريدات التي لم تدرج ضمن القائمة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية المقررة 5 في المائة.

وكانت هيئة الزكاة قد أوضحت في وقت سابق أن جميع خدمات الرعاية الصحية المقدمة من القطاع الخاص في المملكة تعتبر خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، مشيرة إلى أن الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة سيتم فصلها في الفاتورة الضريبية.







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