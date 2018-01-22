الفيصل يكرم منسوبي شرطة جدة لجهودهم في ضبط مطلقي النار على مقيمات

المواطن - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بحضور مدير شرطة جدة العميد محمد الوذيناني , عدداً من منسوبي شرطة المحافظة نظير ما حققوه من إنجاز أمني تمثل في سرعة القبض على 3 أشخاص منهم اثنان مقيمان والثالث مخالف لنظام الإقامة أطلقوا النار على أربع مقيمات من الجنسية الآسيوية وحاولوا اختطافهن.

وثمّن سمو أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله منسوبي شرطة جدة دورهم الكبير إلى جانب زملائهم في القطاعات الأمنية الأخرى ، في حفظ الأمن بعد عون الله وتوفيقه، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مشيداً بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها .

يذكر أن المقيمات الأربع من الجنسية الآسيوية تعرضن لإطلاق النار من قبل سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص حاولوا التحرش بهن ودفعهن إلى مرافقتهم قبل أن يقوم أحدهم بإشهار سلاح من نوع مسدس وإطلاق النار نحوهن أدى ذلك إلى إصابة إحداهن بكتفها وإصابة زميلاتها بجروح نتيجة محاولتهن الهرب ثم فرّ الجناة لجهة غير معلومة ، وتمّ على الفور تشكيل فريق مختص في أعمال البحث والتحري لتعقب الجناة وجمع المعلومات عنهم ، وأسفرت الملاحقة عن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وهم “مقيمان وثالث مخالف لنظام الإقامة”وقد عثر على السلاح المستخدم والسيارة التي كانوا يستقلونها واتخذت ضدهم الإجراءات النظامية.







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