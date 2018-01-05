القلق ينتاب المرضى بعد خلو مستوصف أبو عريش من حراس الأمن

المواطن - علي شيبان - أبو عريش

تذمر عدد من مراجعي المستوصف الشمالي بمحافظة أبو عريش بجازان من عدم توفر حراسات أمنية في المستوصف، وخاصة في الفترة الصباحية.

وفي حديث خاص لـ”المواطن” قال إبراهيم عريشي: إن مستوصف الرعاية الأولية لا يوجد فيه حراسات أمنية في الفترة الصباحية، وذلك بعد تكليف الحارس الوحيد بالمداومة مساء من قبل وزارة الصحة، حيث يبدأ دوام الحارس من الساعة 5 عصرًا إلى صباح اليوم التالي؛ مما سبب حالة من الاستياء والخوف لبعض المراجعين.

فيما يضيف عبدالله خبراني: أن هذا المستوصف يشهد كثافة كبيرة من المراجعين، وخاصة أيام الذروة من الدوام الرسمي، وباتت المشكلة تثير قلق بعض المراجعين، وخاصة إذا حدثت مشكلة مع أحد الأطباء أو الممرضين في المستوصف صباحًا.

بدوره أردف سالم الشريف: لا يخلو أي مركز رعاية أو مستوصف من وجود حراسات أمنية، ولكني أندهش من عدم وجود أي حارس في الفترة الصباحية في هذا المستوصف، متسائلًا لماذا لا يتم توفير حراسات في ظل وجود كادر نسائي، وخاصة إذا حدثت مشكلة.

وناشد بعض منسوبي المستوصف والمراجعين الجهات المتخصصة بسرعة توفير حراسات أمنية متكاملة؛ لخلق بيئة عملية أمنة ومستقرة، وتجنبًا لحدوث أي طارئ.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان، نبيل غاوي، والذي لم يرد منذ أكثر من أسبوع.

“المواطن” تضع معاناة المراجعين على طاولة مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان، وتتمنى أن ترى هذه المعاناة تجاوبًا في أسرع وقت ممكن.







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