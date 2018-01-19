الكثيري: ركلتا جزاء لفريقي الاتحاد والاتفاق لم تُحتسبا

المواطن - مروة نبيل

أكَّد المحلل التحكيمي عبدالعزيز الكثيري، أن هناك ركلتين جزاء غير محتسبتين خلال مباراة الاتحاد والاتفاق التي أُقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الملك، والتي انتهت بفوز العميد بهدفين لهدف.

وعلَّق الكثيري على الأحداث التحكيمية في مباراة الاتحاد والاتفاق قائلًا: “في الدقيقة 33 هناك ركلة جزاء غير محتسبة لصالح الاتفاق بعد سقوط اللاعب محمد الصيعري داخل المنطقة بسبب مسك من قِبَل مدافع الاتحاد، وقرار استمرار اللعب خاطئ من حكم المباراة”.

وتابع المحلل التحكيمي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، أثناء تعليقه على أحداث مباراة الاتحاد والاتفاق قائلًا: “في الدقيقة 58 هناك خطأ لصالح الاتفاق على لاعب الاتحاد فيلانويفا لم يتم احتسابه”.

وواصل تصريحاته حول مباراة الاتحاد والاتفاق قائلًا: “الخطأ الذي أتى منه هدف التعادل لصالح الاتحاد حدث داخل منطقة جزاء الاتفاق، وكان من المفترض على حكم المباراة احتساب ركلة جزاء وطرد اللاعب فيليب كيش”.

واختتم الكثيري تصريحاته بشأن مباراة الاتحاد والاتفاق في كأس الملك، قائلًا: “طرد حارس الاتفاق بالإنذار الثاني غير صحيح؛ لعدم وجود مخالفة على لاعب الاتحاد فهد المولد”.

ونجح العميد في تحويل تأخره بهدف نظيف في مباراة الاتحاد والاتفاق في كأس الملك إلى فوز بثنائية، ليتأهل إلى دور الـ8 من المسابقة المحلية.







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