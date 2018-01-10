المكتب التعاوني للدعوة بأبها يؤهل منسوبيه في الإسعافات اﻷولية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أقام قطاع غرب أبها، التابع لإدارة الدعوة والإرشاد بمقر الإدارة بآل يوسف، دورةَ الإسعافات الأولية لمدة خمس ساعات.

وقدَّم الدورة المدرب يحيى بن أحمد المشايخ مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، والمدرب محمد عايض الملاح مدرب إسعافات أولية، حيث شارك 20 متدرباً من قطاعات مختلفة.

وقدم المشايخ لهم -من خلالها- تدريباً متكاملاً على البرنامج الإسعافي، وتضمن البرنامج كيفيةَ التعامل مع الحالات الخطرة وكيفية إجراء عملية الإسعاف الصحيح، ومنها حالات الاختناق وحالات الغرق، وفي نهاية الدورة أُخذت الصور التذكارية.







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