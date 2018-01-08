المملكة تتقدم 18 مرتبة عالميًّا في سرعات الإنترنت خلال شهرين

المواطن - واس

أكد تقرير سبيد تست، الخاص بقياس سرعات الإنترنت، على تحقيق متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة نموًّا يقدر بـ80% لتصل إلى 16.2Mbps بدلًا عن 9Mbps متقدمة نحو 18 مرتبة على مستوى العالم خلال الشهرين الماضيين، فيما حققت سرعات التحميل للإنترنت الثابت في المملكة نموًّا بـ37% ليصبح متوسط السرعة 21.3Mbps بدلًا عن 15.5Mbps متقدمة نحو (10) مراتب على مستوى العالم، وذلك بناءً على تقارير القياس الفعلي للسرعات المبني على اختبارات مستخدمي خدمات الإنترنت.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريحٍ لها اليوم: إن هذا التطور في السرعات يعود للإصلاحات التي تمت خلال العام 2017م، كما أن هذه التقارير تؤكد على أن قطاع الاتصالات يسير وفق خطة متسارعة نحو تحسين سرعات خدمات الإنترنت نظير الإجراءات التصحيحية التي تضمنت إتاحة المزيد من الترددات، وتحفيز نشر النطاق العريض من خلال شبكة الألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، ومنع الممارسات المخالفة والتي منها فرض قيود استخدام غير عادلة.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة بأنها تعمل ضمن منظومة تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى لتطوير القطاع والارتقاء به، حيث يوجد عدد من المبادرات التي ستسهم في استمرار تطور الخدمات، مقدمة شكرها لمقدمي خدمات الاتصالات على جهودهم في تحسين الخدمات وأن هذا جزء بسيط من طموحنا نحو المزيد من الإنجازات والوطن يستحق المزيد.







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