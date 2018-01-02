المملكة تدخل آخر نجم من المربعانية .. صقيع وتهاجر فيها الطيور

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن بعض مناطق المملكة ستتعرض لموجة برد مع دخول آخر نجم من المربعانية، المسمى ‘‘الشولة‘‘.

ولفت الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إلى أن الشولة هي النجم الثالث وتستمر لـ13 يومًا بداية من اليوم الثلاثاء، مضيفًا أن “البرودة والصقيع سيستمران فيه متى ما هبت الرياح التي أصلها قطبي أو سيبيري، خاصةً كلما اتجهنا شمالًا من المملكة وشمال الوسطى”.

وأضاف الحصيني أن الشولة يكون فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة، كما يزرع فيه المشمش، والخوخ، والحبة السوداء، والبطيخ، والباذنجان، وتهاجر فيه طيور.

وأردف “تقول العامة إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بولة، وأشدت على العائل العولة”.

كما توقع الحصيني أن الصقيع يُشكل على أجزاء من المناطق الشمالية، حيث تقترب الحرارة من الصفر، كما تقترب في الوسطى من الخمس درجات، والشرقية والمدينة من 9 إلى 13 درجة.







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