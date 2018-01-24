المملكة تستعد لإطلاق 10 برامج ضمن رؤية 2030 خلال 2018

المواطن- الرياض

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، أن العام الحالي 2018 سيشهد إطلاق المملكة 10 برامج ضمن رؤية 2030.

وأضاف التويجري، في مداخلة هاتفية على شاشة العربية على هامش مشاركته بمنتدى الاقتصاد العالمي، بمدينة دافوس السويسرية، أن من أهم أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط هو تطبيق المشاريع والبرامج بأكبر قدر ممكن بقدرات محلية، والاستغناء عن الدعم الخارجي من العمالة الوافدة، فشبابنا وشاباتنا قادرون على تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية، كما أن وزارة الاقتصاد تساهم في تنفيذ رحلة التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط”.

وشدد التويجري على أن القطاع الخاص السعودي عميق ولديه خبرات وقادر على تنفيذ البرامج والمشاريع برؤية 2030، كما أن لديه القدرة على توليد الوظائف من المشاريع الكبرى المعلنة ضمن ميزانية الدولة أو ضمن ميزانية التحفيز والإنفاق الكبير من صناديق الدولة.







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