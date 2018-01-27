“المواطن” تكشف الرسوم الجديدة على خدمات البلديات والأمانات

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كشفت مصادر “المواطن” أن وزير الشؤون البلدية والقروية، عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، اعتمد لائحة تنفيذية لرسوم الخدمات والتراخيص البلدية والتي عممت على جميع الأمانات والبلديات.

وبينت المصادر أنه تم تصنيف كل من الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة كأمانات كبيرة، كما تم تصنيف أمانات من درجة ثانية وهي كل من القصيم وحائل والجوف والطائف وعسير وتبوك والباحة، كذلك تصنيف البلديات إلى 5 فئات أ- ب- ج- د- هـ.

وتنفرد “المواطن” بنشر اللائحة الجديدة التي جاءت كالتالي:

إصدار تراخيص إنشاء المباني ثلاث سنوات/ المباني السكنية ما بين 60 هللة للمتر المربع إلى 3 ريالات.

المباني السكنية التجارية ما بين 80 هللة إلى 4 ريالات للمتر المربع.

المباني التجارية من 1.20 ريال إلى 6 ريالات لكل متر مربع.

-الأسوار من 40 هللة إلى ريالين لكل متر طول.

ترميم المباني:

هدم المباني مدة الترخيص سنة.

المباني السكنية ما بين 30 هللة إلى 1.5 ريال للمتر المربع.

المباني السكنية التجارية يتم التعامل معها ما بين 40 هللة إلى ريالين.

المباني التجارية ما بين 60 هللة إلى 3 ريالات للمتر المربع.

الأسوار ما بين 20هللة إلى ريال للمتر الطولي الواحد.

شهادات البناء:

رسوم الإصدار 200 ريال للشهادة.

المباني السكنية التجارية 300 ريال للشهادة.

المباني التجارية 400 ريال للشهادة.

رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة.

العربات المتجولة القرود ترك 200 ريال.

الفنادق والمنتجعات الراقية الفئة الأولى ما بين 50 إلى 250 ريالًا لكل وحدة سكنية.

الفنادق والشقق المفروشة الفئة الثانية ما بين 40 إلى 200 ريال.

الفنادق والشقق المفروشة الفئة الثالثة ما بين 30 ريالًا إلى 150 ريالًا لكل وحدة سكنية.

الفنادق والشقق المفروشة الفئة الرابعة ما بين 20 إلى 100 ريال لكل وحدة سكنية.

الفنادق والشقق المفروشة الفئة الخامسة ما بين 10 ريالات إلى 50 ريالًا لكل وحدة سكنية.

المحلات التجارية كالسوبر ماركت وميني ماركت:

ذات المساحة إلى 5000م مربع ما بين1.20 ريال إلى 6 ريالات للمتر المربع الواحد.

أما ذات المساحات أكثر من 5000 إلى 10 آلاف م مربع مابين 60 هللة إلى 3 ريالات.

أما ذات المساحات الأكبر من 10 آلاف إلى 20 ألف متر مربع ما بين 30 هللة إلى ريال ونصف.

كذلك حسبت المحلات ذات المساحات أكبر من 20 ألفًا إلى 30 ألفًا من 12 هللة إلى 60 هللة

وذات المساحات أكبر من 30 ألف متر مربع ما بين 6 هللات إلى 30 هللة.

محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات وصُنفت إلى 5 فئات تتراوح ما بين 6 هللات إلى 6 ريالات للمتر المربع حسب المساحات.

الورش وقطع الغيار السيارات وتم تصنيفها 5 فئات وتتراوح الرسوم ما بين 6 هللات إلى 6 ريالات.

قصور الأفراح والقاعات وتم تصنيفها إلى 5 فئات ورسومها ما بين 3 هللات للمتر المربع إلى 3 ريالات حسب المساحة.

الاستراحات والتي تم تصنيفها كقصور الأفراح ونحوه.

المطابخ والمطاعم وتم تصنيفها إلى من يبلغ مساحة إلى 5000 متر مربع ما بين ريال و60 هللة إلى 8 ريالات للمتر المربع ومن يبلغ مساحة أكبر من 5000م وتتراوح الرسوم ما بين 80 هللة إلى 4 ريالات للمتر المربع.

مدن الترفيه وتم تصنيفها إلى 5 فئات وتم حساب الرسوم إلى 3 ريالات.

الأنشطة الطبية والمستشفيات وتم تصنيفها إلى 5 فئات برسوم من 3 هللات إلى 3 ريالات للمتر المربع.

الأنشطة التعليمية كالمدارس والجامعات وتم تصنيفها إلى 5 فئات والرسوم ابتداءً من 3 هللات إلى 3 ريالات للمتر المربع.

المستودعات والمخازن وتم تصنيفها إلى 5 فئات رسومها ما بين هللة إلى ريال واحد للمتر المربع 6 ريالات.







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