“المواطن” توثق بالفيديو والصور لحظات نادرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

رصدت عدسة “المواطن” الأجواء الاحتفالية والفولكلورية والمسابقات والفعاليات الترفيهية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض.

يقام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورصدت “المواطن” فرحة وبهجة المتنزهين من الأطفال والكبار أيضًا، وحرصهم على ركوب الإبل المشاركة في المهرجان والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية.

يُذكر أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يُعَدّ من المهرجانات الثقافية الشعبية لمحبي التراث، والإبل، والشعر، ويستمر حتى الأول من فبراير القادم بفعاليات متنوعة لجميع الأعمار من مسابقات، وعروض تراثية، وأطعمة شعبية.

وستبقى أبواب القرية الشعبية مُشرَعة للجمهور الكريم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة ليلًا، عدا يوم الجمعة؛ حيث تفتح الأبواب من الساعة الثانية ظهرًا وحتى العاشرة ليلًا.







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