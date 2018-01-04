النفط إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف والسبب تظاهرات إيران

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، بدعم من توترات ناجمة عن استمرار التظاهرات في إيران، العضو بمنظمة أوبك، غطت على زيادة في الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار إلى 61.44 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015. كما صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.06 دولار إلى 67.62 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أيار 2015.

وحذر كارستن فريتش، المحلل لدى كومرتس بنك، من أن الأسعار تواجه تصحيحًا نزوليًّا، متوقعًا أن يضعف الدعم الذي حصلت عليه الأسعار من الاضطرابات في إيران ما لم يبدأ الوضع في التأثير على إنتاج النفط، وهو ما لم يحدث حتى الآن، أو أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.







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