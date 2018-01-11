النفط يهبط عن أعلى سعر في 3 سنوات

المواطن - متابعة

تحرك النفط بعيدًا عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات، اليوم الخميس، بفعل مؤشرات على أن ارتفاع الخام البالغ 13 بالمئة منذ أوائل ديسمبر ربما بلغ نهايته، لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من انخفاض مفاجئ في الإنتاج ومخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.50 دولار للبرميل بانخفاض سبعة سنتات عن التسوية السابقة، لكنها ما زالت قرب أعلى سعر منذ ديسمبر 2014 البالغ 63.67 دولار للبرميل الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.10 دولار للبرميل بانخفاض 10 سنتات عن سعر التسوية السابق لكنها مازالت قريبة من ذروة الجلسة السابقة 69.37 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ مايو 2015.







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