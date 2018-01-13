النيابة العامة: يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الرياضية الخطرة

المواطن - الرياض

شددت النيابة العامة، اليوم السبت، على ضرورة تجنيب الأطفال النشاطات التي تعرض صحتهم وحياتهم إلى الخطر.

وأوضحت النيابة العامة، في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه “يحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر”.

ولفتت النيابة إلى أن ذلك يأتي بحسب المادة 13 من نظام حماية الطفل.

وفي وقت سابق، حذَّرت النيابة العامة، من أن تضمين المحررات أختامًا مُقلدة يعتبر جريمةَ تزوير.

وأكدت النيابة أن تضمين أيّ محرر خاتم، أو توقيع، أو بصمة، أو علامة، أو طابع، لا أصل له، أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه، يُعَدّ جريمة تزوير.

ولفتت إلى أن هذا بحسب المادة 2 من قانون جرائم التزوير.







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