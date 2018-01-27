الوليد بن طلال في مقابلة مع رويترز : إساءة معاملتي في الريتز كارلتون كذب

المواطن - الرياض

قال الأمير الوليد بن طلال، الموقوف في فندق ريتز كارلتون في إطار حملة المملكة على الفساد، أمس السبت إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

و كان الأمير الوليد يتحدث في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض حيث أوقف منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين.

ونقلت الوكالة عن الأمير الوليد بن طلال إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد و يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول.

وأكد الأمير الوليد بن طلال أنه يلقى معاملة طيبة أثناء ايقافه ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب ، مشيرا إلى أن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات .







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