انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها منذ 2015

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها منذ ربيع 2015، حيث قوضت زيادة كبيرة في الإنتاج الأميركي زيادة بلغت 10% من المستويات المتدنية المسجلة في ديسمبر بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية في إيران.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 45 سنتًا، أو ما يعادل 0.7%، لتبلغ عند التسوية 67.62 دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت في الجلسة السابقة أعلى سعر منذ مايو 2015 عند 68.27 دولار.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا، أو 0.92%، إلى 61.44 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة سجل الخام الأميركي 62.21 دولار، وهو أقوى سعر منذ مايو 2015.







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