انخفاض مؤشر أسعار العقار في الربع الرابع بنسبة 3.2%

المواطن - الرياض

انخفض مؤشر أسعار العقارات في المملكة خلال الربع السنوي الرابع من 2017 وفق الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع المؤشر هذا التراجع إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر: القطاع السكني 2.2%، والقطاع التجاري 5.7%، والقطاع الزراعي 0.6%.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، مؤشرها ربع السنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية للربع الرابع 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من أصناف عقارية: عدة قطاع سكني ويتكون من الأصناف الآتية: قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت، وقطاع تجاري ويتكون من الأصناف: قطعة أرض، عمارة، معرض – محل ومركز تجاري، وقطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2017)، إذ بلغ 84,6 في الربع الرابع 2017 في مقابل 84,9 في الربع السابق، وذلك لما شهدته القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر بنسب انخفاض متفاوتة: القطاع السكني بنسبة 0.2% القطاع التجاري بنسبة 0.7%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1%.







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