المواطن - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شهد ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد الجنوبية للدهناء انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موسمه الثاني، وسط حضور جماهيري كثيف في مدرجات ميدان مسابقة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المهرجان سلطان البقمي أنه بالتزامن مع فتح أبواب المهرجان انطلقت نحو 28 فعالية وبرنامجًا ومعرضًا تحتفي بالتراث وتؤصل العناية بالإبل في المملكة العربية السعودية، مضيفا أن قوافل الإبل المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل انتظمت منذ وقت مبكر للعرض أمام لجنة التحكيم بعد اتبعاها خطوات التسجيل والدخول وفق الاشتراطات.

وبدأت جولات المسابقة باستعراض فردي دق لوني الشعل والحمر.

وبيّن البقمي أن الفرديات التي عرضت صباح الإثنين بلغت 28 فردية، تكونت من 14 فردية دق شعل و15 من فردي دق حمر، وقد هُيّئ الميدان بتحديثات جديدة خصصت أماكن للملاك وعرضًا مباشرًا في شاشات العرض الضخمة التي تواكب دخول الإبل وفق مجموعاتها.

وعرضت إبل فردية – دق – شعل من أملاك كل من: بدر الحميدي متعب المطيري، حمد جفران سعد السبيعي، سحمي عبد الهادي حمد الهاجري، سعد علي عبد الله النصيب، سعود زيد سعود الغربي، سلطان كميخ السفراني العجمي، سليمان محسن مصرقع العجمي، شبيب فيصل قبلان الدوسري، صالح عبد الله سعود العجمي، عبد الله مفرح معيض الرشيدي، مطلق صقر الفطيماني السهلي، نواف مناحي معيض العتيبي، هذال سفر عبد الله العتيبي.

كما شاركت إبل فردي – دق – حمر من أملاك كل من: بندر فهاد جخدب السعدي، جلال محمد عبدالمانع البقمي، حمد محمد حمد آل منصور، خالد سعد عبيدالله اللحياني، سلطان محمد فهد الغييثي، صائل محمد ضيف الله الشلوي ، فهد عبدالله علي العصيمي، فيصل شبيب دغيم المطيري، فيصل محيميد خصيوي العتيبي، كاسب خليفة فدغوش العتيبي، مبارك سالم هادي الجعيدي ، محسن فالح سعود العتيبي، محمد سعود جودان العتيبي ، محمد مسيفر مفلح الصواط ، مقرن دعيج عبيد العتيبي.

وشهدت فعالية جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل اليوم حضورًا كثيفًا من الزوار وهواة التصوير الذين توافدوا إلى موقع المهرجان صباح اليوم, حيث شاهدوا العروض التي أقيمت في ميدان الملك عبدالعزيز, وإعلان نتائج مسابقة اليوم الأول وتستمر مسابقات المزاين طوال شهر يناير .







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