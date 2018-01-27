بأغلبية كاسحة.. الوفد يرفض ترشح السيد البدوي أمام السيسي

المواطن- القاهرة

رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر اليوم السبت، طلب رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة الترشح لانتخابات الرئاسة، التي ستجرى في مصر في مارس، منافسًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورأى أعضاء في الحزب أنهم يشعرون بأن ترشح السيد البدوي لن يكون جديًا بالقدر الكافي، وإن القصد منه لا يزيد على أن تظهر الانتخابات في صورة تنافسية في غياب مرشحين آخرين بجانب السيسي، الذي يسعى للفوز بفترة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

وأجرت الهيئة خلال اجتماع أعضائها السبت تصويتًا بالنداء بالاسم على ترشيح البدوي وأعلن 42 من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 45 رفضهم التام لترشيح السيد البدوي.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد أصدرت بيانًا قبل أيام قالت فيه إن الحزب لن يتقدم بمرشح للرئاسة، وإنه يدعم انتخاب السيسي مجدداً.







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