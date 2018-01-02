بأمر الفيصل .. إنشاء مركز لتنمية جنوب جدة

المواطن - مكة المكرمة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بإنشاء مركز تنمية جنوب جدة ليتولى حصر ومعالجة كافة الظواهر السلبية جنوب المحافظة بما في ذلك المشاكل الأمنية والبيئية والتنموية على أن يبدأ العمل فيه بشكل عاجل.

وشدد الأمير خالد الفيصل على البداية الفورية للتخطيط والتنفيذ بشكلٍ متوازٍ على أن يتولى أعضاء المركز متابعة الخطوات والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا في ذات الوقت على أهمية أن ينفذ المركز مبادرات تطويرية تأخذ في الاعتبار تطبيق الأنظمة وتنمية المنطقة من حي الخمرة شمالاً وحتى كبري ميناء جدة الإسلامي.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء اجتماعًا بحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، ومحافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وسيعمل المركز الذي سيتم إنشاء مقر دائم له جنوب جدة، تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة وتمثيل الجهات ذات العلاقة ومنها (الشرطة، والأمانة ، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والدفاع المدني وغيرها من الجهات.







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