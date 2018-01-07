بالأرقام.. حضور جماهيري مميز في الدوري السعودي هذا الموسم

المواطن – مروة نبيل

شهدت مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري، حضورًا جماهيريًّا مميزًا للغاية؛ حيث تجاوز حاجز النصف مليون مشجع طوال لقاءات الجولات الـ16 التي تم لعبها في البطولة المحلية حتى الآن.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائية الحضور الجماهيري هذا الموسم، حيث بلغ إجمالي الحضور 517.970 مشجعًا، بمعدل 4709 مشجعين لكل مباراة.

وكانت مباراة الاتحاد والهلال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، هي الأكثر حضورًا جماهيريًّا بـ35.389 مشجعًا، ويُعد العميد الفريق الأكثر حضورًا جماهيريًّا على أرضه بـ109.584 مشجعًا.

وتُعد الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين الأقل حضورًا جماهيريًّا، فيما تُعتبر الجولة الرابعة هي الأكثر حضورًا.

وجاءت إحصاءات الحضور الجماهيري في الجولات الماضي من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كالتالي:‏

• الجولة الأولى 34.900‏

• الجولة الثانية 36.791‏

• الجولة الثالثة 19.341‏

• الجولة الرابعة 66.932‏

• الجولة الخامسة 21.239‏

• الجولة السادسة 25.431‏

• الجولة السابعة 56.556‏

• الجولة الثامنة 28.010‏

• الجولة التاسعة 31.203‏

• الجولة العاشرة 37.546‏

• الجولة الحادية عشرة 29.278‏

• الجولة الثانية عشرة 25.655‏

• الجولة الثالثة عشرة 27.335‏

• الجولة الرابعة عشرة 21.611‏

• الجولة الخامسة عشرة 23.898‏

• الجولة السادسة عشرة 32.244‏‎.‎







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