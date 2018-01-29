بالأرقام.. 3 أندية الأقل تحقيقاً للفوز بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُقدم أندية ” الرائد، الاتفاق، أُحد ” أداءً مخيباً في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

وتعود مباريات الدوري السعودي اليوم للانطلاق بعد توقف استمر 15 يوماً.

وحققت الأندية الثلاثة المذكورة نتائج سلبية في آخر جولتين من بطولة دوري المحترفين.

نبدأ بنادي أُحد والذي خسر من فريق الهلال برباعية مقابل هدف في الجولة ال16، كذلك تعادل مع نادي الفتح بدون أهداف في الجولة ال17.

أما فريق الاتفاق فتعادل مع الهلال في الجولة ال11 والمؤجلة بين الفريقين، وخسر من نادي الشباب بثلاثية مقابل هدف في الجولة ال17.

وفي السياق ذاته يمر نادي الرائد بأسوأ حالاته حيث تعادل في آخر جولتين من الدوري السعودي مع كل من الفتح والتعاون.

حقق نادي أحد 3 انتصارات فقط في الدوري بالموسم الحالي، بينما حقق الاتفاق 4 انتصارات فقط، وفاز الرائد في مباراتين ليكون الثلاثي أقل الأندية تحقيقاً للفوز في الدوري السعودي بعد مرور 17 جولة.







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