بالتفاصيل.. تغييرات كبيرة منتظرة على فيسبوك

المواطن - متابعة

أكدت صحيفة إندبندنت البريطانية، أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” على وشك تنفيذ أكبر عملية تغيير للطريقة التي تظهر بها التغذية الإخبارية على الموقع والمعروفة باسم newsfeed.

ونقلت إندبندنت عن الشركة قولها: إنها ستعدل ما يراه الناس ليكون أكثر إفادة، موضحة أنه في الممارسة سيرى الأشخاص مزيدًا من المنشورات من الأشخاص الذين يعرفونهم بالفعل، وعددًا أقل من المؤسسات الإخبارية والمشاهير الذين يتبعونهم.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك: “تستهدف التغييرات السماح للأشخاص رؤية المنشورات التي يهتمون بها ويريدون التفاعل معها، لكن من المحتمل أن يستهدف هذا ظاهرة انهيار السياق، التي تحدث عندما يتوقف الناس عن مشاركة معلومات عن أنفسهم”.

وأوضحت الصحيفة: “عندما لا يعلق المستخدمون أو لا يتبادلون معلومات عن حياتهم الشخصية، فلا يمكن حينها استخدام من قِبَل المعلنين. يعتمد فيسبوك على هؤلاء المعلنين في تحقيق مكاسبه المالية، وهي ظاهرة كان فيسبوك قلقًا منها منذ سنوات”.

ونوهت الصحيفة البريطانية بأن التغييرات تأتي بينما يواجه الموقع الشهير انتقادًا بأن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الناس يشعرون بالإحباط والعزلة الاجتماعية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :