بالتفاصيل.. كيف وصل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية؟

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من حالة التألق الشديدة لفريق مانشستر سيتي في منافسات البريميرليج هذا الموسم، إلا أن مستواه خلال مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم لم يكن على نفس القدر، حيث إن تأهله إلى نهائي المسابقة جاء بصعوبة بالغة.

بدأ فريق مانشستر سيتي مشواره في دور الـ32 من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، أمام فريق ويست بروميتش، ونجح في الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى دور الـ16.

وخلال منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لعب مانشستر سيتي مع فريق ولفرهامبتون، وفشل لاعبو السيتيزن في التسجيل خلال الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح.

ونجح لاعبو مانشستر سيتي في حسم التأهل على حساب فريق ولفرهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 4/1، حيث سجل للسيتيزن دي بروين، يايا توريه، ليروي ساني، وسيرجيو أجويرو، وأحرز بونتانيني ركلة جزاء ولفرهامبتون الوحيد.

وفي الدور ربع النهائي واجه مانشستر سيتي فريق ليستر سيتي، الذي كان منافسًا ثقيلًا للغاية، حيث نجح في فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليتم لعب ركلات الجزاء، والتي ابتسمت للسيتيزن الذي فاز 4/3.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره بريستول سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وفي لقاء العودة، الذي أُقيم، مساء أمس الثلاثاء، فاز مانشستر سيتي عليه بصعوبة بنتيجة 3/2.

وينتظر مانشستر سيتي الفريق الفائز من مباراة العودة التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، بين أرسنال وتشيلسي، خاصة أنه يصعب التكهن بالفريق المتأهل، لأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية التي ستجمع بين مانشستر سيتي والمتأهل من لقاء أرسنال وتشيلسي، يوم 25 فبراير المقبل، على ملعب “ويمبلي”.







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