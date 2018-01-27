بالتفاصيل والأسماء.. ملثمون يقتحمون مركزًا شبابيًّا في أمستردام لقتل مغربي

المواطن ـ رقية الأحمد:

قُتِل يافع مغربي، لم يتجاوز عمره الـ15 عامًا، في أمستردام، مساء الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، إثر تعرّضه لإطلاق نار بسلاح آلي من طرف مجهول، فيما أصيبت فتاة وسيّدة.

وأوضحت الصحافة الهولندية، أنَّ القتيل هو (محمد ب)، مشيرة إلى أنَّ “الجهات المعنية نقلت المصابتين إلى المستشفى، وهما جيني ل. الجريحة إلا أنَّ حالتها غير خطرة”.

وبيّنت أنَّ المصابة الثانية، هي إحدى العاملات في مركز شبابي، والتي أصابتها شظية في ساقها.

وكشفت أنَّ “الجناة اقتحموا المركز الشبابي في تمام الساعة 19:10 بالتوقيت المحلي، متخفيين خلف أقنعة، واستخدموا أسلحة آلية؛ بحثًا عن فتى كان من المفترض أن يشاركهم في حلبة المصارعة المحلية”.

وأشارت إلى أنَّ “الجناة، عاثوا في المركز الشبابي تدميرًا خلال بحثهم عن الفتى، وحال عثورهم عليه أطلقوا النار وأردوه قتيلًصا”، مؤكّدة أنَّ “الشرطة باشرت التحقيق في الواقعة”.